FIOD legt opnieuw beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen

De FIOD heeft vorige week opnieuw beslag gelegd in een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingsproducten in windenergie en/of vastgoed. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

u is beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Utrecht, Hengelo (Gld.) en Steenderen. In december 2016 werd ook beslag gelegd in dit onderzoek: zie FIOD legt beslag in onderzoek naar oplichting met beleggingen .

Volgens de websites van de beleggingsproducten met de namen Hollandsche Wind en Noordenwind wordt het ingelegde geld geïnvesteerd in windmolenparken. Hierbij worden aan investeerders hoge rendementen beloofd. Het vermoeden is echter dat het ingelegde geld anders besteed wordt dan beloofd en dat het hier om een piramidespel (of ponzifraude) gaat.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na signalen van diverse banken. Zij zagen grote onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en meldden dit bij de FIOD.