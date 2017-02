Aangifte inkomstenbelasting van start

Vanaf morgen doet Nederland aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016. Directeur Interactie van de Belastingdienst Eline Spros-Vierkant, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne, gaf vandaag het startsein. Dit jaar kregen 8,6 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 7,4 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. Mensen die voor 1 april aangifte doen, horen ook dit jaar vóór 1 juli of zij geld terugkrijgen of moeten betalen.

Goed kijken

‘We hebben ook dit jaar weer stappen gezet om het aangifteproces beter te maken dan vorig jaar’, vertelde Spros vandaag. De capaciteit van de systemen is vergroot, zodat meer mensen tegelijkertijd aangifte kunnen doen. Daarnaast zijn in de vooraf ingevulde aangifte, die vanaf morgen weer voor iedereen beschikbaar is, ook dit jaar weer meer gegevens ingevuld dan vorig jaar. ‘Maar’, zo stelde Spros, ‘het is belangrijk dat iedereen die gegevens in zijn eigen aangifte goed controleert en waar nodig aanvult. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die je indient’.

Hulp voor wie dat nodig heeft

De Belastingdienst helpt wie hulp nodig heeft op verschillende manieren. Zo is er ook dit jaar weer op 32 locaties hulp bij aangifte beschikbaar. Daarnaast heeft de Belastingdienst voor mensen en organisaties die anderen ondersteunen bij inkomstenbelastingen en toeslagen een nieuw online platform gepubliceerd: het Kennisnetwerk belastingen en toeslagen. Dit Kennisnetwerk biedt lesmodules over de inkomstenbelasting en toeslagen en informatie over actuele regelgeving, wijzigingen, nieuws en verstoringen. Ook kan iedereen dit jaar gebruik maken van een aangiftechecklist. Met deze checklist kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen door vooraf per onderwerp te bekijken waar goed op gelet moet worden.