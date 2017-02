Meer incidenten met agressie tegenover NS personeel

Reizigers voelden zich afgelopen jaar veiliger in de trein en op het station. Het klantoordeel over sociale veiligheid in de trein en op het station is fors gestegen van 80 procent naar 87procent. Dit meldt de NS.

Toename agressie

NS registreerde 690 meldingen van agressie tegen NS-medewerkers, tegenover 642 incidenten een jaar eerder. 310 keer betrof dit een melding van trekken of duwen. Het aantal incidenten waarbij NS-medewerkers letsel opliepen daalde van 211 in 2015 naar 188 in 2016. Of het nu om geduw, gescheld of letsel gaat; ieder incident is er volgens de NS één teveel. In 2017 gaat NS samen met zijn partners verder met het uitvoeren van de maatregelen om het reizen met trein voor reiziger en medewerkers veiliger te maken.