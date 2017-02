Door slachtoffer afgebeten vingertop overvaller leidt tot aanhouding

De opmerkelijke zaak van een straatroof in Gaasperdam op een echtpaar die al in 1996 speelde, is er een die je met recht in de categorie 'sterke' verhalen mag plaatsen en die onlangs ook aanleiding was voor de forensische afdeling van de Amsterdamse politie om deze nog eens met iedereen te delen.

'Van zich afbijten'

Twee gewapende straatrovers sloegen in 1996 op een avond toe in Gaasperdam. Het stel waarop ze het gemunt hadden beet echter flink van zich af. Letterlijk, want het mannelijke slachtoffer beet een vingertopje van zijn belager af en zette ook nog zijn tanden in het dijbeen van de straatrover. De overvallen slachtoffers spoedden zich direct na de overval naar bureau Flierbosdreef en gaven het afgebeten vingertopje aan de agenten.

Vingerafdruk

Dat topje bleek van doorslaggevend belang: met een afdruk van het kootje kon de vingerafdrukspecialist -de dactyloscoop- de ‘eigenaar’ achterhalen. Het kootje werd daarna direct geconserveerd, voor het geval de overvaller zich nog meldde.

Geen vingertopje meer

Ondertussen werd zijn signalement verspreid onder agenten, die de verdachte al snel aanhielden. Dat ze de goede te pakken hadden was snel duidelijk: hij miste het topje van zijn linker ringvinger. De straatrover had zich nog niet laten behandelen door een arts, bang om herkend te worden. Hij wilde geen verklaring afleggen, maar over het slachtoffer had hij wel een mening. Deze werd door hem betiteld als ‘de Kannibaal...’.

'Aandenken op sterk water'

Het topje bleek niet meer te kunnen worden aangezet. Als ‘aandenken’ staat het kootje nu op sterk water in de vitrine van de forensische afdeling. De rechercheurs wonnen dat jaar de internationale Hit of the Year Award, een prestigieuze prijs voor dactyloscopen. De prijs pronkt nog steeds op de afdeling van de nu gepensioneerde specialist die de vingerafdruk matchte met de naam van de verdachte.