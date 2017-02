Illegale sigarettenfabriek Oirschot opgerold, 8 aanhoudingen

De FIOD heeft vrijdag 24 februari samen met de politie in Oost-Brabant een illegale sigarettenfabriek in een loods in Oirschot opgerold. Er stond een grote professionele productielijn. Er zijn 8 verdachten aangehouden die in de fabriek aan het werk waren.

In de fabriek werden 8,9 miljoen sigaretten en bijna 20 duizend kg tabak aangetroffen. Verder waren er voldoende filters en andere materialen aanwezig voor de productie van nog eens 20 miljoen sigaretten. Alles wordt vernietigd, inclusief de gehele productielijn. Wanneer de sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen, zou ongeveer 3,3 miljoen euro aan accijns zijn ontdoken.

De aanleiding voor de inval was een melding bij de politie dat er een afwijking was in het elektriciteitsverbruik. Ook uit andere informatie bleek dat de loods een hogere temperatuur uitstraalde. Het vermoeden was dat er sprake was van een hennepkwekerij. Na binnentreden van het pand bleek het om de illegale sigarettenfabriek te gaan.

De verdachten zijn 3 mannen uit Letland (56, 54 en 48 jaar), 4 mannen uit Litouwen (26, 38, 34 en 59 jaar) en een 36 jarige man uit Moldavië. Deze laatste was illegaal in Nederland. Zij zijn maandag 27 februari voor de rechter-commissaris geleid, om hen nog beschikbaar te houden voor nader onderzoek en omdat zij niet ingeschreven staan in Nederland.