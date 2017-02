Uitbreiding Wildeman Storage & Logistics chemiepark Delfzijl

Wildeman Storage & Logistics In Delfzijl gaat verder uitbreiden. Het bedrijf legt een opslagterrein aan en schaft een reachstacker aan om containers te stapelen en een terminaltrekker voor het verplaatsen ervan. Wildeman steekt een deel eigen geld in de uitbreiding en krijgt € 1,2 miljoen ondersteuning door een lening van het GROEIfonds van de Economic Board Groningen (EBG), een lening van de Rabobank en subsidie uit de RIG (Regionale Investeringssteun Groningen). Door deze uitbreiding komen er naar verwachting vijf arbeidsplaatsen bij.

Wildeman is in oktober 2015 van start gegaan op het Chemiepark in Delfzijl met de opslag, het afvullen en ompakken van gevaarlijke stoffen. Het bedrijf richt zich op klanten op het Chemiepark, en inmiddels ook daarbuiten. Oprichter-eigenaar Jos Wildeman heeft de bouw van een opslaghal voor gevaarlijke stoffen onlangs afgerond en wil nu verder uitbreiden.

“In de regio is er geen bedrijf dat gevaarlijke stoffen kan opslaan zoals wij het doen”, zegt Jos Wildeman over de perspectieven van zijn onderneming. “Hoewel vijftien procent van de nationale chemie uit Delfzijl komt, zijn de logistieke faciliteiten er beperkt. Stalling van containers met gevaarlijke stoffen was bijvoorbeeld niet mogelijk.” Wildeman geeft aan op het Chemiepark over een uitstekende locatie te beschikken, met de brandweer en andere veiligheidsvoorzieningen zo nabij.

Ambitie en vertrouwen

De GROEIfonds-financiering is een stevige impuls voor de ambities van Wildeman Storage & Logistics, verklaart directeur Jos Wildeman. De financiering is bovendien van belang omdat deze andere geldverstrekkers gewenste zekerheid verschaft. Hierdoor kan Wildeman de totale financiering van zijn plannen rond krijgen. Wildeman is blij met het positieve besluit van het GROEIfonds, RIG, EBG en Rabobank, dat ook zij helpen de kansen en werkgelegenheid in Groningen te laten groeien.

Investeringsmanager Sytze Hellinga van het GROEIfonds heeft veel vertrouwen in het bedrijf van Wildeman: “Er ligt een goed onderbouwd plan en Wildeman weet zich verzekerd van de interesse van grote concerns.” Het GROEIfonds ziet in Wildeman een gedreven ondernemer die tempo wil maken. Hellinga: “Het is de combinatie van de juiste man, een goed plan en goede ondersteuning.”