Aanhouding na steekincident in Utrecht

Rond 08.30 uur kwam er een melding binnen dat er een vrouw zwaargewond op de grond lag op de Croeselaan. Meerdere hulpverleners spoedden zich ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd ingezet. De vrouw, die met spoed naar een ziekenhuis werd vervoerd, is geopereerd. Haar gezondheidstoestand is als kritiek te omschrijven. De 31-jarige verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, hij is in verzekering gesteld en zit vast. Op de plek van het steekincident hebben specialisten van Forensische Opsporing een onderzoek ingesteld. Ook zijn er meerdere getuigen gehoord. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en toedracht van het steekincident.