Vrouw (41) overleden aan verwondingen na steekincident Utrecht, man (31) aangehouden

De 41-jarige vrouw uit Soest, die dinsdagochtend in Utrecht zwaargewond raakte bij een steekincident op de Croeselaan, is dinsdagavond in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dit heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.