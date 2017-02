Game of Thrones: Wat kan je verwachten van het zevende seizoen?

Later dit jaar lanceert HBO het zevende seizoen van de succesvolle en veelgeprezen serie Game of Thrones (GoT). Sinds seizoen zes over is, barstte de speculaties los en gonsde het van de geruchten over seizoen zeven. Wat is er nu al bekend over het voorlaatste seizoen, en wat zijn de sterkste geruchten?

Vertraagd

Het meest bekende feit over het zevende seizoen van GoT is dat het vertraagd is. Dat is nou net een feit dat de fans liever niet te weten waren gekomen, zo hongerig zijn ze naar nieuwe verwikkelingen op het fictieve continent Westeros. Het uitstel heeft te maken met het weer op de opnamelocaties. De bedenkers, David Benioff en D.B. Weiss, stippen aan dat seizoen zes afsloot met winters weer en dat het nieuwe seizoen daarom ook met zulk weer moet openen.

Locaties

Over die locaties is ook het een en ander bekend. Zoals wordt uitgelegd in dit artikel op de website Kortingbox, was de crew van Games of Thrones actief in Kroatië, Noord-Ierland en Spanje. Daar is tevens een handig overzicht gepubliceerd, over de exacte locaties van de meest memorabele scènes van seizoen zes.

Seizoen 7 met 7 episodes

Zo rond 5 februari 2017 zijn de opnames eindelijk afgerond. Kennelijk waren in de drie voornoemde landen de wolken dreigend en grauw genoeg, de storm fel genoeg en de regendruppels dik genoeg. Seizoen zeven zal zeven episodes tellen, oftewel drie minder dan vorig seizoen. Sommige fans menen dat het aantal was gereduceerd, omdat er zoveel personages waren overleden.

Topkwaliteit

Iain Glen, de acteur achter het karakter Ser Jorah, heeft er een andere verklaring voor: de makers streven naar topkwaliteit en verhogen telkens hun normen. Dat kost tijd, en daarom konden er minder afleveringen worden gerealiseerd. Seizoen acht, dat de laatste zal zijn, moet het volgens hem zelfs doen met zes episodes.

Angela Lansbury

Ook is bevestigd dat actrice Angela Lansbury een gastrol krijgt. De inmiddels negentigjarige veterane zal naar verluidt in twee episodes te zien zijn. Maar welke rol ze krijgt, dat is dan weer wel het domein van speculaties. Een vaak gehoorde theorie, is dat ze de moeder van Ned Stark zal spelen, en alleen in flashbacks over Stark zal figureren. Ook Jim Broadbent, bekend als Hildebrand Slakhoorn uit Harry Potter, maakt zijn opwachting. Ook zijn karakter en exacte rol zijn momenteel onbekend, maar volgens Entertainment Weekly betreft het wel een significante rol.

Koner

GoT is gebaseerd op de boeken van de Amerikaanse schrijver George R.R. Maar natuurlijk worden er hier en daar aanpassingen gemaakt. Joseph Quinn, eerder in Dickensian, is bijvoorbeeld officieel bevestigd voor de rol van Koner. Huh, wie? Koner komt namelijk helemaal niet voor in de boeken. En hoe zit het met vechtersbaas Conor McGregor, die de boel kort en klein mept als vechtsporter bij de bond UFC? Maandenlang gonsde het op internet van de geruchten dat hij in onderhandeling was met de makers. Uiteindelijk bleek hij geen interesse te hebben.

Kijkcijferrecord

Hoe seizoen zeven ook uitpakt, een andere zekerheid lijkt dat de kijkcijferrecords weer worden verbroken. Naar seizoen zes keken alleen al in de VS gemiddeld 23 miljoen mensen. Nu de finish nadert, zullen de hype en buzz nog meer toenemen.

