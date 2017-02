In spouwgang verstopte stoffige inbreker alsnog betrapt

Een man die vorige week in het raadhuis van Amstelveen had ingebroken, dacht de politie te slim af te zijn door zich te verstoppen in een spouwgang. 'Hij werd enkele uren na de melding alsnog door agenten aangetroffen en aangehouden, en lijkt nu nog veel meer op zijn kerfstok te hebben', meldt de politie dinsdag.

Melding

Op 17 februari om iets voor 01.00 uur kreeg de politie een melding van inbraak in het raadhuis van Amstelveen. Direct gingen zij er op af en troffen inderdaad sporen aan van inbraak: een opengebroken raam en overhoop gehaalde archiefkasten.

Speurhond

De politie zette de omgeving af en stelde een onderzoek in naar de verdachte, die mogelijk nog in of bij het pand was. Een politiehond speurde mee maar helaas zonder resultaat; de verdachte leek gevlucht via de nooduitgang aan de andere kant van het pand.

Spouwgang

De toegesnelde agenten vertrokken weer en rechercheurs bleven achter om sporen veilig te stellen en nader onderzoek te doen. Toen zij na enkele uren met behulp van een plattegrond nagingen hoe de inbreker gevlucht zou kunnen zijn, ontdekten ze een nog niet onderzochte spouwgang achter een stookkamer.

Meerdere inbraken

Inmiddels liep het tegen 05.30 uur. Aan het eind van de gang troffen de verbaasde rechercheurs een geheel met stof bedekte man aan. Ze hielden hem direct aan als verdachte van de inbraak. Verder onderzoek naar zijn identiteit volgde. Uit de DNA-database bleek dat zijn DNA nog bij drie inbraken in andere bedrijfspanden is aangetroffen. De verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis.