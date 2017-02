Drie aanhoudingen na mishandeling politiebikers Prinsenbeek

Twee politiebikers zijn dinsdagavond in Prinsenbeek bij een café mishandeld toen een aanhouding van een vrouw die een portier had geslagen uit de hand liep. Dit meldt de politie dinsdagavond.

Het voorval in Prinsenbeek paste volgens de politiemensen die vandaag hun laatste carnavalsdienst draaien, totaal niet in het plaatje. De sfeer was namelijk de hele tijd erg gezellig, zoals het hoort met carnaval.

Opstootje

Rond 20.00 uur zien twee politiebikers een opstootje voor een café aan de Markt in Prinsenbeek. Een portier die bij het café staat wordt geslagen door een vrouw. De agenten fietsen naar de vrouw toe om haar aan te houden. De vrouw gaat vervolgens helemaal door het lint en twee mannen bemoeien zich met haar aanhouding.

Politiebikers belaagd

De mannen gaan vervolgens de bikers te lijf. Beiden worden mishandeld door de twee mannen. De fietshelm van een van de politiemedewerkers gaat zelfs kapot van de harde klappen die gegeven worden. Beide agenten doen aangifte van mishandeling.

Geweld niet getolereerd

Alle drie de verdachten, de vrouw van 25 uit Prinsenbeek en de twee mannen uit Breda van 20 en 31 jaar oud, zijn met hulp van collega’s van de twee bikers aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex. Daar worden ze op een later tijdstip gehoord over de zaak.