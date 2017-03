Auto te water in Goes, vrouw en twee kinderen naar ziekenhuis

Rond 8.20 uur kreeg de meldkamer een melding dat een auto in het water lag naast de afslag van de A58 richting Goes-Zierikzee. Medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst gingen met spoed ter plaatse. Ook kwam een traumahelikopter richting de plaats van het incident.

Reanimatie

Ondertussen werden de inzittenden van de personenauto, namelijk een vrouw (28) en twee kinderen (2 en 5 jaar) door omstanders uit het voertuig bevrijd. Zij startten met de reanimatie van een van de kinderen. Het andere kindje en de vrouw waren aanspreekbaar. De slachtoffers, allen uit Kapelle, zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Omleiding

Tijdens de hulpverlening werd het verkeer over de Deltaweg omgeleid. Het sporenonderzoek van de politie en de berging duren vermoedelijk tot 11.00 uur. Hierbij wordt het verkeer over de A58 uit de richting van Bergen op Zoom richting Goes-Zierikzee tijdelijk via de afslag Heinkenszand omgeleid. De afslag vanaf Middelburg is toegankelijk.

Omstanders

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval. Omstanders zijn op het politiebureau in Goes opgevangen. Hier wordt ook een verklaring van hen opgenomen.