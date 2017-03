Amsterdam krijgt megafietsenstalling in het IJ

Er komt een ondergrondse megafietsenstalling in het IJ bij het Centraal Station in Amsterdam.

In de stalling zullen zo'n 4000 fietsen kunnen worden gestald. Boven de stalling komt een wandelroute. Dit heeft het stadsbestuur besloten, zo schrijft Het Parool woensdag. De roestige fietspont en het drijvende ponton voor fietsen aan de noordwestkant van het station zullen nu verdwijnen. Naar verwachting is de stalling over twee jaar klaar. Wethouder van verkeer Pieter Litjens tegen de krant: 'De IJzijde van CS is getransformeerd van no-go area tot een prachtige verbinding met Amsterdam Noord. Vijftien jaar geleden had niemand kunnen denken dat dit een prettige, drukke en levendige plek zou zijn met winkels, restaurants en reizigers. Met een wandelboulevard zie je beter dan ooit dat het IJ niet de noordgrens is van Amsterdam, maar midden door de stad loopt.'

Waarschijnlijk kunnen menen in de stallen hun fiets de eerste 24 uur gratis stallen. Voor de uren erna kunnen gebruikers met OV-chipkaart betalen.