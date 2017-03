Voetgangster (20) overleden in ziekenhuis na aanrijding in Den Haag

Een 20-jarige vrouw uit Duitsland is vannacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen van een verkeersongeval overleden.

De vrouw en twee landgenoten, een 16-jarig meisje en een 18-jarige jongen, stonden te wachten bij het verkeerslicht op de Weteringkade.

Een 22-jarige automobiliste uit Den Haag reed dinsdagmorgen 28 februari vanuit de richting van de Waldorpstraat in de richting van de Schenkkade toen haar auto in de bocht in de slip geraakte. De bestuurster botste tegen een verkeerslicht en reed vervolgens tegen de twee vrouwen aan. De 18-jarige jongen werd geschampt. De 20-jarige vrouw werd met spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis waar ze later die nacht overleed. Het 16-jarig meisje raakte lichtgewond, de jongen bleef ongedeerd. Wel werden ze voor onderzoek naar een ziekenhuis vervoerd, maar hebben deze inmiddels verlaten. De bestuurster werd eveneens overgebracht naar een ziekenhuis. Zij moet nog verder worden verhoord. De politie doet verder onderzoek.