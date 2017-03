Lichaam gevonden in bos Enschede

In de buurt van het vliegveld in Enschede is een lichaam gevonden.

Daarom heeft de politie aan de Weerseloseweg een deel van het Hartjesbos afgezet. De politie is bezig met een sporenonderzoek. Het is nog niet bekend of het om een man of een vrouw gaat en of er sprake is van een misdrijf. Op dit moment is er ook een arts ter plaatse.

Later meer.