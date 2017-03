Naakte man op fiets bevredigt zichzelf en valt meisjes lastig

De politie in Eindhoven roept de hulp van het publiek in nadat zij tussen 25 februari en 1 maart 2017 diverse meldingen heeft gekregen van een aantal jonge meiden tussen de 16 en 20 die lastig zijn gevallen door een schennispleger in Eindhoven. 'De politie wil graag in contact komen met getuigen en eventuele andere vrouwen die lastig zijn gevallen door deze persoon', zo meldt de politie woensdag.

Hoefkestraat, Diepmeerven en Hoplaan

De eerste melding dateert van zaterdagochtend 25 februari. Op de Hoefkestraat in Eindhoven werd tussen 4.00 en 4.30 een meisje lastig gevallen door een naakte man. Drie dagen later werden op het Eindhovense Diepmeerven twee meisjes aangesproken door een naakte man op een fiets die zichzelf aan het bevredigen was. Ook op 1 maart werden twee jonge meiden door een naakte man benaderd op de Hoplaan rond 1.30 uur.

Getuigen en slachtoffers gezocht

De schennispleger wordt omschreven als een kale blanke man, ongeveer 1.75 meter lang, tussen 20 en 35 jaar. Heeft u enig idee wie deze persoon kan zijn of iets gezien of gehoord dat de politie kan helpen om achter de identiteit van deze man te komen? Neem dan contact op met de politie. Bent u zelf slachtoffer geworden van deze schennispleger? Meld dit dan bij de politie en doe aangifte. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Deel je informatie liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Het is ook mogelijk om tips online via onderstaand tipformulier te delen.