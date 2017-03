Busje klemgereden vol met hennep ter waarde van 6 miljoen euro

Vorige week donderdagavond 23 februari is er door de politie in een busje in Amsterdam-Buitenveldert 674 kilo hennep aangetroffen die een straatwaarde vertegenwoordigt van ongeveer zes miljoen euro. 'De bestuurder van het voertuig, een 35-jarige Albanese man, is aangehouden', zo heeft de politie vandaag bekendgemaakt.