Percentage van mensen die zelf aangifte inkomstenbelasting doen gestegen

De aangifte inkomstenbelasting wordt door steeds meer Nederlanders zelf gedaan, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. 'Was het percentage in 2014 nog 54%, in 2017 stijgt dit tot 64%. Veel meer mannen (75%) dan vrouwen (52%) vullen zelf de aangifte in', aldus de Consumentenbond.

Uitbesteden

Het aantal Nederlanders dat de belastingaangifte uitbesteedt aan een betaalde expert is gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar (17%). 59% van hen zegt een expert in te schakelen om te voorkomen dat belastingvoordeel gemist wordt en 28% zegt het te doen omdat ze het zelf niet kunnen.

'In minder dan twee uur'

85% van degene die zelf aangifte doet, zegt minder dan 2 uur kwijt te zijn aan het invullen van de aangifte. In de eerste week van maart wordt het druk bij de Belastingdienst, want 53,4% van de Nederlanders zegt dan aangifte te gaan doen. Het percentage dat meteen op 1 maart aangifte doet is met een derde gestegen ten opzichte van vorig jaar, van 8,6% naar 11,5%.

Vooringevulde aangifte

91% van de mensen die zelf aangifte doet is tevreden over de gegevens in de vooringevulde aangifte. Dit is iets minder dan bij het vorige onderzoek in 2016 (95%). Meer dan de helft (51%) van de Nederlanders die zelf aangifte doet, vindt dit niet moeilijk.

Op spaarrekening

Bij degenen die er wel moeite mee hebben, komt dat vaak door de aftrekposten anders dan de eigen woning. 27% van de Nederlanders verwacht geen geld terug te krijgen van de Belastingdienst na het doen van de aangifte. Als Nederlanders geld terugkrijgen, zet 26% het bedrag op een spaar- of beleggingsrekening.