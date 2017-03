KNMI waarschuwt voor zware windstoten donderdagochtend

Het KNMI heeft een weeralarm code geel afgegeven in verband met de kans op zware windstoten aan het eind van de nacht en in de ochtend. Dit heeft het KNMI woensdag bekendgemaakt.

De eerstkomende uren zijn er woensdagavond geen waarschuwingen van kracht maar komende nacht en morgenochtend komen er in grote delen van het land, het noorden en oosten uitgezonderd, zware windstoten voor van rond 90 km/uur in de kustgebieden en tot 80 km/uur landinwaarts. In de loop van de ochtend nemen de windstoten in kracht af. De waarschuwing geldt donderdag van 05.00 uur tot 10.00 uur.

Verkeer

Het verkeer dient daarom donderdagochtend in de spits rekening te houden met zware windstoten van 75 tot 90 km/uur. 'Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Volg daarom de weerberichten en waarschuwingen', aldus het KNMI.