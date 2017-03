Commissaris van de Koning Drenthe treedt af

De commissaris van de Koning in Drenthe, Jacques Tichelaar, heeft woensdagavond zijn functie neergelegd. Dit naar aanleiding van de ophef die ontstaan is nadat bekend werd dat hij een opdracht aan zijn schoonzus had toegespeeld.

Het bedrijf van Tichelaar zijn schoonzus zou de renovatie Huize Tetrode in Assen voor haar rekening nemen. In beginsel ontkende Tichelaar, maar moest later toegeven dat hij de naam van zijn schoonzus had genoemd.

Eerder vandaag zei Tichelaar nog: ‘Ik wil leren van mijn fouten en me inzetten voor vertrouwen maar dat kost tijd.’ Die tijd komt er niet want tijdens een debat over zijn positie deelde hij mee dat hij ontslag neemt.