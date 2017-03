Man uit Amersfoort door politie getaserd en doet aangifte

Een man uit Amersfoort die in de nacht van dinsdag op woensdag is getaserd door de politie, gaat volgens RTV Utrecht aangifte doen. De man bleek ten onrechte met het stroomstootwapen tegen de grond te zijn gewerkt en hield aan zijn aanhouding een gebroken arm over.

De politie reageerde op een melding dat er een man met een mes zou lopen in een flat aan de Puntenburgerlaan. De man hoort rumoer in de flat en besluit te gaan kijken. Toen hij de politie tegen kwam ging het volgens de man mis. Tegenover de regionale omroep zegt hij: ‘Ik kom vanuit de lift en tegelijkertijd stormt een agent naar boven. Hij heeft een schild en een wapen in zijn hand. Hij schreeuwt gelijk dat ik op mijn buik moet gaan liggen. Als ik vraag wat er aan de hand is en mijn sleutels wil pakken, is het al gebeurd en lig ik op de grond.’

De politie laat in een reactie weten de zaak te betreuren, maar benadrukt dat de agent juist heeft gehandeld. ‘Ik denk niet dat we anders hadden moeten optreden. De agenten hebben een goede inschatting gemaakt, gegeven de situatie zoals die op dat moment was. Je kan je ook afvragen: als hij direct had geluisterd naar de agent die hem op dat moment aansprak, had die zijn taser wellicht niet ingezet’, aldus een woordvoerder