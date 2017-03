Celstraf en werkstraf voor taxichauffeur na inrijden op BOA op Schiphol

Maandag heeft de rechtbank op Schiphol een 31-jarige man uit Zwanenburg veroordeeld voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht omdat hij in zijn functie als taxichauffeur recht inreed op een BOA die hem op Schiphol een stopteken gaf. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekendgemaakt.

Celstraf en werkstraf

De man is veroordeeld tot 90 dagen gevangenisstraf waarvan 51 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 120 uur werkstraf. Daarnaast moet hij voor een periode van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk zijn rijbewijs inleveren. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van €250,- betalen.

Negeren stopteken

Het incident vond plaats op 7 november 2016 op Schiphol. De BOA zag dat de taxichauffeur op de laad- en losplekken stond en wilde hem daarop aanspreken. De taxichauffeur reed toen weg en de BOA gaf hem terwijl hij op de rijbaan stond een stopteken. De man negeerde het stopteken, verhoogde zijn snelheid en reed in op de BOA die uiteindelijk opzij moest springen om een aanrijding te voorkomen.

De rechtbank noemde in haar vonnis dat het afrijden op een opsporingsambtenaar onacceptabel is en strafverhogend. De 31-jarige man reed in op het slachtoffer om een bekeuring te ontlopen, dit rekent de rechtbank hem zwaar aan.