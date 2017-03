Wilders weer op campagne

Wilders had het campagnevoeren opgeschort nadat bekend werd dat er bij de dienst Dienst Bewaken en Beveiligen van de Landelijke Eenheid onrust was ontstaan door een agent die informatie zou hebben gelekt. Hiervoor werden twee chefs van de Landelijke Eenheid op een andere functie geplaatst nadat bleek dat er meer aan de hand was.

Nu de beveiliging van Wilders wordt uitgebreid met leden van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee, heeft Wilders via twitter laten weten weer campagne te gaan voeren. 'Ik ga weer het land in! PVV-kiezers ontmoeten.

De veiligheidsrisico's worden zoveel mogelijk beperkt', aldus Wilders