Met automatisch vuurwapen gewapende man overvalt apotheek

Arrestatieteam

Het in de apotheek aanwezige personeel kon samen met de klanten het pand ongedeerd verlaten. Omdat niet duidelijk was of de verdachte nog in het pand aanwezig was, werd de directe omgeving afgezet. Vervolgens heeft een arrestatieteam het pand doorzocht. Daarbij is de verdachte niet

aangetroffen. Onderzocht wordt wie de man is en waarom hij bij de apotheek naar binnen is gegaan.

Onderzoek in de buurt

Op dit moment is de politie bezig met een onderzoek in de buurt. Mensen die iets verdachts hebben gezien of gehoord, worden verzocht contact met de politie op te nemen (0900 8844).