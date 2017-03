Nieuwe Range Rover Velar onthuld in Londen

De Nederlandse vanafprijs van de Range Rover Velar D180 Automaat All Wheel Drive bedraagt € 73.800 incl. BTW en BPM. De Range Rover Velar benzine P250 Automaat All Wheel Drive is er vanaf € 75.000 incl. BTW en BPM. De nieuwe Range Rover Velar is per direct te bestellen.

Velar is het eerste model ooit dat is gepresenteerd in het nieuwe Design Museum. Het nieuwe model is tevens tegelijk geshowd in een pop-up display in Kensington High Street, West Londen, samen met de Range Rover Evoque, Range Rover Sport en Range Rover. De nieuwe Velar is nog tot en met 5 maart te zien in het museum in een expositie genaamd 'Reductionism', een designvisie volgens het principe van minder is meer.

De bijzondere locatie voor de wereldpremière van de Range Rover Velar is een knipoog naar begin jaren zeventig. Toen is de originele Range Rover publiekelijk ten doop gehouden in het Louvre Museum in Parijs, als een voorbeeld van "exemplary industrial design". Jaguar Land Rover maakte bij de onthulling van de Velar tevens een driejarig partnerschap met het Design Museum bekend.

Land Rover Chief Design Officer, Gerry McGovern: "We are delighted to be able to begin our partnership with the Design Museum with such a significant vehicle. The new Range Rover Velar brings a new dimension of modernity to our brand while reinforcing our total commitment to design and engineering excellence." Bekijk hier de Range Rover Velar - Designfilm: https://youtu.be/kGNqaTV6P9k

Velar vierde lid in Range Rover familie

De nieuwe Velar vult de ruimte tussen de Range Rover Evoque en Range Rover Sport op. De Velar is verfijnd voor elke gelegenheid, voor alle soorten terrein en maakt gebruik van unieke, duurzame materialen en geavanceerde technologie. Op deze manier geeft de Velar een vervolg aan Land Rover's drang om Above and Beyond te gaan.

De nieuwe Velar is vanaf een blanco vel helemaal nieuw ontworpen op basis van Jaguar Land Rover's Lightweight Aluminium Architecture. Het model is veiliger, sterker, schoner en biedt veel rijdynamiek. De Velar zet Range Rover's reputatie van innovatie voort door baanbrekende technologie, innemend design en absolute aandacht voor detail.

De naam Velar (spreek uit als vel-ar) dateert uit de jaren '60 van de vorige eeuw toen de eerste Range Rover-prototypes werden gebouwd: de pioniers van het luxe SUV-segment. Toen de ontwikkelingsengineers de ware identiteit van de 26 prototypes van de Range Rover wilden verbergen, kozen ze voor de naam Velar, afgeleid van het Latijnse velare dat 'sluieren' of 'bedekken' betekent.

Infotainment

Peter Virk, Jaguar Land Rover's Director of Connected Car & Future Technology: "Two high definition 10-inch touchscreens are your window into the world. The connected infotainment system learns from you and anticipates your needs, serving you what you want, when you want it – but never intrudes letting you enjoy the drive, while it takes the stress out of daily life, like any good butler or digital personal assistant should."

Duurzame bekleding

State-of-the-art technologie tekent zich ook af in het gebruik van trendsettende materialen. Uniek in het segment is bijvoorbeeld een duurzame stoelbekleding als alternatief voor leer. Full Matrix-Laser LED-koplampen versterken het design. De koplampunits zijn de slankste ooit op een Land Rover.

De vlakke portiergrepen en Burnished Copper gekleurde details op de voorbumper en de zijschermen zijn andere karakteristieke elementen. De geavanceerde wielophanging levert een weergaloze verfijning en ongekende niveaus van comfort en controle op.

Motoren

Bij de marktintroductie is er keuze uit vijf motoren, van de energieke 132 kW (180 pk) 2.0 liter Ingenium diesel tot aan de potente 279 kW (380 pk) sterke supercharged 3.0 liter V6-benzinemotor. Een 220 kW (300 pk) sterke Ingenium benzinemotor zal later dit jaar volgen.

De productie van alle modellen van Range Rover vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, wat goed is voor 15.000 banen en nog eens zo'n 60.000 banen bij de toeleveranciers. Alle modellen van Jaguar Land Rover bij elkaar leveren 40.000 banen op en nog eens 250.000 in de toeleveringsketen.