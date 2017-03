SP wil grenzen 'dicht' voor Oost-Europese arbeiders

Als het aan SP-lijsttrekker Emile Roemer ligt, is het gedaan met de stroom Oost-Europese arbeiders die Nederland massaal aan doen.

Roemer wil, wanneer zijn partij deel uit gaat maken van het nieuwe kabinet, Oost-Europese arbeiders alleen nog in Nederland toelaten met een werkvergunning. Dat zei Roemer vanavond in Nieuwsuur.

Op de vraag of Roemer de EU-afspraken voor arbeidsmigranten naast zich neer wil leggen was het antwoord stellig ''JA''. "Ik ken die afspraken van Europa onderhand. Frankrijk voldoet al jaren niet aan de begrotingsregels. Nederland is te slap."