'10-jarige Diego uit Dordrecht is door een misdrijf om het leven gekomen'

De 10-jarige Diego uit Dordrecht is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat verklaart familie van het jongetje donderdag aan AD De Dordtenaar. De 37-jarige vader Marcel S. is gisteren door de politie als verdachte opgepakt.

Melding

Woensdagochtend rond 06.00 uur meldde een 37-jarige man bij de politie dat hij zijn 10-jarige zoon levenloos had gevonden in zijn huis aan de Jan Vethkade in Dordrecht.

Onderzoek overlijden

De toegesnelde hulpdiensten konden niks meer voor de jongen doen. De 37-jarige Dordtenaar is aangehouden en meegenomen voor verhoor. De politie startte direct een uitvoerig onderzoek. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de omstandigheden rond het overlijden van de jongen.