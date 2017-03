Man 'uitgekleed' na date met vrouw

Het slachtoffer werd overvallen in een woning in Rotterdam en moest onder bedreiging van een vuurwapen geld opnemen bij een pinautomaat. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Het slachtoffer was via een datingsite in contact gekomen met een jonge vrouw en had bij metrostation Maashaven met haar afgesproken. Zij liep hier vandaan met hem naar een woning, waarschijnlijk aan de Millinxstraat. Kort na aankomst kwamen er vier mannen de woning binnen. Zij bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen, namen hem mee naar een pinautomaat, vermoedelijk bij Zuidplein, en eisten dat hij geld moest opnemen. Vervolgens zetten de overvallers hem af bij metrostation Maashaven en gingen er vandoor.