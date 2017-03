Amstedamse politie wil helft nieuwe agenten met migratieachtergrond

Volgens Aalbersberg werkt het niet door simpelweg vacatures op internet te zetten. ‘Dan krijgen we veel kandidaten die in hele andere delen van het land wonen. Nee, we gaan actief mensen benaderen. Ik vraag van iedereen bij de politie z'n netwerk te gebruiken, om in hun familie mensen te benaderen. Alle wijkagenten kennen jongens en meiden die het goed zouden doen bij de politie.’

Korpschef Erik Akerboom zei vorige maand al dat er te weinig diversiteit is bij de politie. Momenteel is de instroom van agenten met een niet-Nederlandse achtergrond één op vijf.