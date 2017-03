VEH: Vertrouwen consument in woningmarkt voor derde keer op rij gedaald

Het vertrouwen dat de Nederlandse consument heeft in de woningmarkt is in februari voor de derde keer op rij gedaald. De Eigen Huis Marktindicator eindigt op 110 punten, drie punten lager dan in januari. Het consumentenvertrouwen is hiermee flink lager dan het record van 121 punten in het najaar van 2016.

aanhouden. Een tweede reden voor het afnemende vertrouwen is dat het aantal te koop staande woningen snel daalt, terwijl de vraag naar koopwoningen groot blijft. Daardoor stijgen de huizenprijzen en wordt een eerste of volgende eigen woning voor veel mensen minder betaalbaar.

Rem op stormachtige groei

De daling in het consumentenvertrouwen heeft tot gevolg dat het aantal kooptransacties in de markt in de komende periode niet verder zal stijgen en waarschijnlijk zal afnemen. Daarmee wordt enigszins een rem gezet op de stormachtige groei van de woningmarkt in de afgelopen jaren. Met 110 punten zit de Eigen Huis Marktindicator nog wel ruim boven de neutraalwaarde 100 punten.

Nu huis kopen?

Op de vraag of het op dit moment gunstig of ongunstig is om een huis te kopen, antwoordt iets minder dan de helft (49%) van de Nederlanders dat het daarvoor nu een gunstig tot zeer gunstig moment is. Neutraal stemt 39% en slechts 12% vindt het een (zeer) ongunstige tijd om een huis te kopen.

Opnieuw in de problemen

De woningverkopen konden na de crisis snel groeien door de uitzonderlijk lage hypotheekrente en het zeer hoog opgelopen consumentenvertrouwen. Huizenkopers merkten door de lage rente betrekkelijk weinig van de fors aangescherpte hypotheekeisen. De vraag naar bestaande en nieuwbouwwoningen steeg hierdoor hard. Op steeds meer plaatsen is het gevolg zichtbaar: er is een tekort aan woningen en de huizenprijzen zijn fors gestegen. Nu een verhoging van de hypotheekrente niet is uitgesloten, kan de woningmarkt door de strakke financiële hypotheekregels opnieuw in de problemen komen.