Drugs en wapen aangetroffen bij aanhouding voor openstaande boete

De politie heeft woensdag een 24-jarige man uit Winschoten aangehouden. In de woning aan de Trekweg troffen de agenten drugs en een wapen aan.

Agenten waren naar een woning gegaan omdat daar mogelijk een man aanwezig zou zijn die nog een gevangenisstraf open zou hebben staan van 113 dagen. In de woning troffen ze de gezochte Winschoter aan maar ook druggerelateerde goederen. Hierop is hij aangehouden voor het bezit van drugs en is voor nader onderzoek overgebracht naar het cellencomplex.

Onderzoek

In de woning heeft onder leiding van de Rechter Commissaris een doorzoeking plaatsgevonden. Hierbij zijn in de woning ruim 4 kg aan henneptoppen, ruim 1500 euro, 10 XTC pillen, 25 gram aan verschillende poeders en een stroomstootwapen aangetroffen. De in beslag genomen pillen en poeders worden getest om precies duidelijk te krijgen om wat voor stoffen het hier gaat.

Nadat de verdachte over de aangetroffen goederen gehoord is zal hij 113 dagen gevangenisstraf uit moeten zitten.