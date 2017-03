Onderneemster eist geld van politie voor feestjes COR

Tegenover de NOS zegt de advocaat van De Jong Boekingen dat er nog een bedrag van rond de 20.000 euro niet is betaald. De eigenaresse van het bedrijf, Claudia de Jong, zou feestjes hebben georganiseerd voor de COR in het Amstel Hotel en op een boot in Rotterdam.

De feestjes van de COR waren buitenproportioneel waarover ophef was ontstaan. Er lopen interne en strafrechtelijke onderzoeken naar de geldsmijterij van de COR. De advocaat van de onderneemster zegt: ‘Dat wij die feestjes achteraf buitensporig vinden, is aan de politie te wijten en niet aan deze ondernemer.’

In een reactie laat de politie weten dat de openstaande rekening al zijn betaald in 2015 en ‘grote twijfels’ heeft bij de vordering van de het evenementenbureau.