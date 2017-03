Studenten helpen Facebook in strijd tegen nepnieuws

Nepnieuws

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten op Facebook die bij nader inzien niet kloppen. Zo verscheen er enkele maanden geleden een bericht online dat de paus zijn steun zou hebben uitgesproken voor de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, wat niet zo bleek te zijn. Dat is vervelend, niet in de laatste plaats omdat steeds meer mensen hun nieuws van het social mediaplatform halen.

Factchecken

Facebook gaat nu de strijd aan met dit soort nepnieuws. Zo maakt Facebook het eenvoudiger om twijfelachtig nieuws te rapporteren. Partners van Facebook zullen deze gerapporteerde berichten vervolgens beoordelen. Studenten van de Leidse masteropleiding Journalistiek en Nieuwe Media – verenigd in het project Nieuwscheckers – zijn één van de partners van Facebook. Ook NU.nl is aangesloten bij het initiatief.

In twijfel

Wanneer meerdere partners van Facebook de twijfelachtigheid van een nieuwsbron beamen, wordt dit nieuwsbericht aangemerkt als ‘in twijfel getrokken’. De factcheckers zullen bij deze berichten een verantwoording geven waarom zij tot hun keuze zijn gekomen. Deze berichten kunnen vervolgens lager in de nieuwsfeed van een Facebookgebruiker verschijnen.

Promoten

De in twijfel getrokken berichten kunnen nog steeds worden gedeeld, maar wanneer gebruikers de post delen, zien ze een duidelijke waarschuwing dat het bericht in twijfel is getrokken door onafhankelijke feitencheckers. Ook is het niet langer mogelijk om het betreffende artikel te promoten.

Onderdeel opleiding

‘Factchecken is een belangrijk onderdeel van onze opleiding Journalistiek en Nieuwe Media,’ zegt Peter Burger, universitair docent aan de Universiteit Leiden. ‘We willen dat onze studenten meesters zijn in het controleren van feiten. Dat is immers de basis van de journalistiek. Nieuwscheckers loopt al sinds 2009 en het is voor ons een mooie uitdaging om met onze studenten mogelijk nepnieuws op Facebook te gaan checken.’