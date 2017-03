Weertenaar krijgt TBS voor moord op 73-jarige buurtgenoot

Voorbedachte raad

De advocaat heeft bepleit dat verdachte zou hebben gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling waardoor er geen sprake is van moord, maar van doodslag. Volgens de raadsman werd verdachte gestuurd door wanen en hebben de gebeurtenissen zich in hele korte tijd afgespeeld. Daardoor was verdachte niet in staat om na te denken over wat hij ging doen en over de gevolgen daarvan.



De rechtbank is echter van oordeel dat verdachte heeft gehandeld met ‘voorbedachte raad’ en dat er dus sprake is van moord. De rechtbank leidt dat onder andere af uit de verklaringen van verdachte. De man heeft verteld dat hij oorspronkelijk van plan was om een andere buurman neer te steken. Toen deze de deur niet opendeed, is hij naar de woning van het slachtoffer gelopen. Op camerabeelden is vervolgens te zien dat hij het mes al in zijn hand heeft en houdt als hij naar de voordeur van het slachtoffer loopt. Nadat hij aanbelt en het slachtoffer ongeveer een minuut later de deur opent, steekt verdachte hem onmiddellijk neer.



Uit deze omstandigheden leidt de rechtbank af dat verdachte het bewuste en vooropgezette plan had om iemand neer te steken en dat hij dat plan gaandeweg heeft bijgesteld met betrekking tot het uiteindelijke slachtoffer. Ook is er voor verdachte tussen het aanbellen bij de eerste buurman en het steken met het mes voldoende tijd geweest om na te denken over zijn daad. Tot slot blijkt niet dat verdachte geen enkel inzicht in zijn handelen had omdat hij na zijn daad een automobiliste aanhield en haar vroeg een ambulance te bellen omdat hij iemand had neergestoken.

TBS met verpleging

Deskundigen hebben onderzoek gedaan naar de geestvermogens van verdachte en geadviseerd om hem volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Verdachte is ernstig ziek en heeft behandeling nodig in een kliniek met een hoog beveiligingsniveau. De rechtbank heeft dit advies overgenomen. Een verdachte die volledig ontoerekeningsvatbaar is, is niet strafbaar en kan geen straf opgelegd krijgen. Met de officier van justitie en de advocaat is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte TBS met verpleging van overheidswege moet worden opgelegd. De rechtbank heeft daarbij de ernst van het strafbare feit meegewogen - het gaat om moord op een geliefde buurtgenoot -, verdachte’s stoornis en het daarmee samenhangende risico op herhaling.