Onderzoek dode vrouw in Opijnen

De politie doet onderzoek in een woning aan de Zandstraat in Opijnen in Gelderland waar gisteren een dode vrouw werd aangetroffen.

Gisteren trof de bewoner van het pand zijn 52-jarig vrouw dood aan in de woning. Het onderzoek naar de doodsoorzaak dat gisteren is gestart, wordt vandaag voortgezet omdat het een niet natuurlijke dood betreft. Woensdag is met familieleden gesproken en een buurtonderzoek gehouden. Vrijdag wordt een sectie verricht om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak.