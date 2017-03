Man wordt gewond wakker op straat en herinnnert zich niets meer

Ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de brede school aan de Rooseveltlaan wordt de man wakker. Hij ligt op straat en kan zich niet meer herinneren wat er gebeurd is. Hij merkt dat hij pijn heeft aan zijn hoofd en dat hij bloedt uit een wond op zijn bovenlichaam. De man strompelt naar huis en voelt zich op een gegeven moment zo verzwakken dat hij aanbelt bij een bekende en hem vraagt om een ambulance te bellen. Hij loopt, samen met die bekende, naar zijn woning en wacht daar op de ambulance.

Door ambulancemedewerkers is de man naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is hij aan zijn verwonding geopereerd. De man moet voorlopig in het ziekenhuis blijven.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar deze vreemde zaak. Hiervoor kunnen ze uw hulp goed gebruiken, omdat er nog zoveel onduidelijk is. Hebt u iets gezien dat verband kan houden met bovenstaand verhaal? Is u tussen dinsdagavond 19.30 en 20.15 uur iets verdachts of vreemds opgevallen in de buurt van de voetgangersoversteekplaats aan de Rooseveltlaan in Terneuzen? Hebt u andere informatie die kan leiden naar een oplossing van deze vreemde zaak? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie in Terneuzen.