Tips voor goede productfotografie

Of u nou van plan bent om overtollige kleding, boeken of andere voorwerpen via Marktplaats te verkopen. Of u nou bezig bent met het ontwerpen van zelfgemaakte kleding of designitems of wanneer u een beginnende ondernemer bent met een webwinkel, u weet dat de consument van tegenwoordig vraagt om duidelijke informatie. Informatie, niet alleen in woord, maar ook zeker in beeld. U hoort het overal, alleen die webwinkels of andere online verkoopkanalen waar producten zo duidelijk in beeld komen dat de consument ze als het ware aan kan raken, zijn succesvol.

Heeft u echt serieuze plannen, dan zult u ook moeten investeren in uitstekende productfotografie. Productfotografie kunt u uitbesteden aan een professionele fotograaf die zijn sporen op dat gebied ruimschoots verdiend heeft. Of u kiest ervoor om zelf de kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. De beroemde productfotograaf Eberhard Schuy wil u daarin ondersteunen. In zijn gratis eBook over productfotografie geeft hij u een aantal hele interessante tips.

Een korte schets van Eberhard Schuy

Eberhard Schuy is niet zomaar een fotograaf die een boek uitgeeft met handige tips. Zijn beschrijvingen en zijn adviezen zijn gestoeld op jarenlange praktijkervaring. Hij is een succesvol reclame- en industriefotograaf met een aantal aansprekende internationale opdrachtgevers. Schuy is namelijk ook een veelgevraagde gastdocent aan hogescholen voor kunst en ontwerp en is als geen ander in staat om technische concepten op een kristalheldere manier uit te leggen.

Een aantal handige tips

In zijn boek behandelt Schuy een aantal basistechnieken die niet alleen gelden voor productfotografie, maar voor fotografie in het algemeen. Als u al enige ervaring hebt opgebouwd met landschap- of portretfotografie, dan zullen ze u bekend voorkomen. Maar goede productfotografie vraagt beslist om extra aandacht voor belichting, compositie en contrastwerking. Met zijn tips bent u in staat om snel goede productfoto's te maken. Natuurlijk zult u voor een mooi eindresultaat uw foto's moeten bewerken, maar door zijn tips te volgen merkt u dat dit beslist minder tijd en moeite gaat kosten.

Een goede voorbereiding is alles. Een belangrijke tip is het zorgen voor een schone achtergrond die niet teveel afleidt van het product dat gefotografeerd moet worden. Een andere tip is het werken met één soort licht. Als u kunstlicht combineert met daglicht, krijgt u een vermenging van verschillende kleurwaarden die achteraf heel moeilijk te corrigeren is. Wilt u uw product goed in beeld brengen, zorg dan voor een juiste verhouding met de achtergrond.

Te vaak worden producten in eerste instantie te klein gefotografeerd. Vergroot u dan het deel waar uw product op staat, dan boet u in op detaillering. Dat zorgt ervoor dat uw product niet duidelijk genoeg in beeld komt, waardoor het er minder aantrekkelijk uitziet. Deze en nog andere handige tips vindt u in zijn gratis eBook. Gaat u hiermee aan de slag en merk zelf hoeveel beter uw foto's worden.