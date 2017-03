Tieners opgepakt voor verpreiden naaktfoto's scholieren

De politie heeft twee meisjes van 15 en 16 uit Goes en Middelburg aangehouden op verdenking van spreiding van naaktfoto's en filmpjes van scholieren. De meisjes worden verdacht van het beheren van het instagram-account waar de laatste weken veel onrust over ontstond op verschillende middelbare scholen.

De verdachten werden door agenten thuis aangehouden rond 07.30 uur ’s morgens. Hun telefoons en laptops zijn meteen in beslag genomen door de politie, omdat alle gegevens die er op stonden onderzocht moesten worden. Uit dit onderzoek bleek dat er nog een derde meisje bij de zaak betrokken moest zijn. Zij is vanmorgen aangehouden door de politie. Dit meisje is 16 jaar en afkomstig uit Hulst.

In de cel

De meisjes uit Goes en Middelburg zijn dinsdag direct na hun aanhouding overgebracht naar een politiecel in Torentijd in Middelburg. Daar zitten ze op dit moment nog steeds vast. Ze zijn diverse malen gehoord door agenten en hebben verklaringen afgelegd. Het meisje uit Hulst zit vast op het politiebureau in Terneuzen. Op dit moment richt het onderzoek van de politie zich op zes verschillende aangiftes die direct aan de zaak te linken zijn. Deze aangiftes zijn gedaan door jongeren tussen de 15 en 18 jaar oud uit verschillende woonplaatsen in Zeeland. Er zijn meer aangiftes gedaan met betrekking tot deze zaak, maar er is nu niet genoeg bewijs om alle zaken mee te kunnen nemen. De telefoons en laptops van de aangehouden verdachten blijven voorlopig bij de politie. Ze zijn nog nodig voor het verdere onderzoek. De Officier van Justitie gaat op een later tijdstip bepalen of de verdachten hun apparatuur terugkrijgen.

Waarschuwing

Van een van de slachtoffers die aangifte heeft gedaan werd een filmpje op het instagram-account gepost waarvan zij zelf in de veronderstelling was dat het helemaal van internet verdwenen was. Dat dit filmpje nu na lange tijd weer opdook is maar weer eens een bewijs dat, wanneer je iets op internet plaatst, het nooit helemaal verdwijnt. Denk dus heel goed na voor je privé-zaken op het internet publiceert en wees je er van bewust dat het wellicht beter is om helemaal geen persoonlijke informatie te delen via internet.