Tiental shoarmazaken en grillrooms afgesloten van stroom, gas en water na diefstal

In Den Helder zijn donderdag na controle een tiental shoarmazaken en grillrooms afgesloten van stroom, gas en water nadat er meters waren gemanipuleerd en er sprake was van diefstal. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Op donderdag deed de politie in samenwerking met de gemeente Den Helder en Liander een onderzoek bij in totaal elf horecazaken en twee woningen in Den Helder, Anna Paulowna en Julianadorp. Het ging daarbij om grillrooms en shoarmazaken. Het onderzoek werd uitgevoerd op verdenking van fraude. Aanleiding voor het onderzoek was een tip die bij Liander was binnengekomen over manipulatie van gas- en stroommeters.

IJkzegels stroommeters vervalst

Bij tien van de elf adressen bleek het raak te zijn. Slechts in een bedrijf aan de Spoorstraat was alles in orde. Bij twaalf adressen waren de ijkzegels van de stroommeters vervalst. Dat betekent dat de kast van het telwerk geopend kon worden, waarna de stand kon worden teruggedraaid. Een aantal adressen bleek een opvallend lage meterstand te hebben.

Gas- en watermeter

Bij acht adressen, zeven horecazaken en een woning, was er ook geknoeid met de gasmeter. Ook hier werd de meterstand teruggedraaid. In een geval werd de watermeter omgedraaid. Hierdoor telt de meter af bij waterafname in plaats van dat de meter optelt.

Het ging om acht zaken en twee woningen in Den Helder, een in Julianadorp en een in Anna Paulowna. Bij geconstateerde diefstal werd stroom, gas en/of water afgesloten. De gemeente beoordeelt, als vergunningverstrekker, na aangifte van de nutsbedrijven en een melding van de politie of dit consequenties voor de vergunning moet hebben.