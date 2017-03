Regisseur Guus Verstraete (69) na plotselinge hartproblemen in ziekenhuis overleden

Regisseur Guus Verstraete is vrijdag op 69-jarige leeftijd in Soest overleden. Dit heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt.

Plotselinge hartproblemen

Verstraete kampte eerder deze week met plotselinge hartproblemen en werd daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Verstraete jr. was de zoon van de Belgisch-Nederlandse acteur Guus Verstraete sr.

Guus Verstraete werd in Hilversum geboren maar groeide op in Amsterdam. Na zijn middelbare school rolde hij via baantjes als kabelsleper en dollyduwer het tv-vak in, om uit te groeien tot een veelzijdig regisseur.

Televisiefilms en spelshows

Hij regisseerde een aantal televisiefilms en -series, zoals drie series van de 'Bassie en Adriaan'-reeks en 'Ik ben Joep Meloen' met André van Duin. Daarnaast regisseerde hij voor Joop van den Ende tal van (spel)shows, onder andere 'Wedden, dat..?', de Surpriseshow, de Soundmixshow, 'Laat de Leeuw', Mooi! Weer De Leeuw en 'Ron's Honeymoon Quiz'. Ook het theaterspektakel 'Musicals in Ahoy' werd door hem geregisseerd.

Simone Kleinsma

Verstraete trouwde op 5 juni 1990 in Blaricum met actrice Simone Kleinsma. Hij had uit een eerder huwelijk al drie kinderen.