Dode man in Limburgse woning aangetroffen

De politie is vrijdag een groot onderzoek gestart in het Limburgse Blitterwijck nadat een in een woning aan de Jan Franssenstraat een dode man was aangetroffen. 'Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen', zo meldt de politie vrijdagmiddag.

Melding dode man

De politie kreeg rond 9.50 uur de melding van dat de bewoner dood in de woning is aangetroffen. Omdat niet duidelijk is hoe de man is overleden is er een onderzoek gestart.

Bewoner pand

Daarbij wordt onder andere gekeken wat de doodsoorzaak is, en of er mogelijk sprake is van een misdrijf. Het onderzoek is op dit moment in volle gang. De man betreft de bewoner van het pand. De politie kan op dit moment niet meer informatie geven.