Politie:10-jarige jongen uit Dordrecht door geweld om het leven gekomen

Het politieonderzoek naar het overlijden van de 10-jarige jongen in de woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht is in volle gang. Uit sectie is gebleken dat de jongen vermoedelijk door geweld om het leven is gekomen.

De 37-jarige vader blijft voorlopig in hechtenis en wordt in de loop van volgende week voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

De vader van het slachtoffertje belde woensdagochtend rond zes uur de politie en vertelde dat hij zijn zoon levenloos had gevonden. Omdat de politie bij aankomst in de woning niet met zekerheid kon stellen dat het om een natuurlijke dood ging en de 37-jarige vader de enige aanwezige in huis was, is hij aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Om te achterhalen wat er precies gebeurd is in de woning, doet de politie nauwgezet onderzoek. De vader wordt uitgebreid verhoord, de recherche houdt een buurtonderzoek en spreekt met familieleden en naaste betrokkenen. Nader onderzoek van het lichaam van het slachtoffertje door het NFI heeft inmiddels uitgewezen dat er inderdaad sprake is van een niet-natuurlijke dood.

De familie van het jongetje wordt bijgestaan door twee familierechercheurs.