Agente mocht op verdachte met bijltje schieten

Een politieagente mocht een overspannen man die haar met een bijltje achtervolgde in zijn been schieten en zal daarvoor dus niet worden vervolgd. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

De agente die op 18 augustus 2016 aan de Grote Moate in Aalten een 28-jarige man in zijn been schoot heeft rechtmatig gehandeld. Tot die conclusie komt de Rijksrecherche, die onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland onderzoek deed naar het gebruik van het dienstwapen.

Overspannen

Op 18 augustus krijgt de politie rond half twee ’s middags een melding over een man die in overspannen toestand zou verkeren en die ochtend ook al een meisje zou hebben bedreigd. De politie stuurt een surveillancewagen naar het adres van de man aan de Grote Moate in Aalten.

Bedreiging met slagersmessen

De man verschijnt in de deuropening met in zijn handen verschillende slagersmessen, waarmee hij zichzelf verwondt en de agenten bedreigt. De man is niet tot bedaren te brengen en achtervolgt op een gegeven moment de politieagente met een hakbijltje. De agente schiet de man vervolgens vanaf ongeveer vijf meter in zijn been. De man wordt behandeld in het ziekenhuis en vervolgens naar een huis van bewaring gebracht.

Onderzoek gebruik dienstwapen

Zoals gebruikelijk heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar het gebruik van het dienstwapen. Het OM concludeert op basis van dit onderzoek dat de politieagente een beroep kan doen op noodweer. De agente heeft gehandeld zoals van haar verwacht mocht worden in de uitoefening van haar taak en bevoegdheid als politieambtenaar. De agente had gegeven de omstandigheden geen andere keuze dan te schieten, om de veiligheid van zichzelf maar ook van omstanders, te herstellen.

De betrokkenen zijn door het OM op de hoogte gesteld dat de zaak tegen de agente wordt geseponeerd. De strafzaak tegen de 28-jarige man is op 16 februari door de rechtbank in Arnhem aangehouden tot 11 mei.