In 2017 bestaat de fiets maar liefst 200 jaar!

Je kunt de fiets niet uit het Nederlandse straatbeeld wegdenken. Wie is er niet groot geworden met fietslessen van zijn vader of moeder op straat?

Eerst beginnen op een kinderfiets met zijwieltjes, later op een fiets voor volwassenen. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat men in Nederland ooit zonder fiets geleefd heeft. Toch is dit het geval. De fiets werd precies 200 jaar geleden, in 1817 ontworpen. De ontwerper Karl Drais von Sauerbronn had waarschijnlijk nooit kunnen bedenken dat zijn ontwerp zo'n groot succes zou zijn, zelfs 200 jaar later!

Het ontstaan van de fiets

Het eerste ontwerp werd gebouwd door Karl Drais von Sauerbronn. Hij maakte een voertuig op twee wielen, die hij de draisine, velocipede of loopmachine noemde. Dit was de voorloper van de fiets, zoals we hem tegenwoordig kennen. Dezelfde ontwerper heeft later ook een driewieler ontworpen. Er is heel lang door mensen gedacht dat Leonardo da Vinci de fiets voor het eerst heeft bedacht. Dit bleek echter niet zo te zijn; hij had alleen het ontwerp bedacht.

Het prototype van de eerste fiets heeft in totaal maar liefst 22 kilogram gewogen. Dit is hetzelfde gewicht als de lichtste e-bike van tegenwoordig. Met dit prototype legde de uitvinder maar liefst dertien kilometer af in een uur. In Nederland zijn een aantal prachtige voorbeelden van loopfietsen te zien, die rond 1830 gebouwd zijn. Je kunt er een vinden in het museum Paleis het Loo in Apeldoorn, en een in het Batavus Museum in Heerenveen.

Speciale vieringen vanwege het 200 jarig bestaan

Het 200-jarig bestaan van de fiets is natuurlijk een goede reden om het vervoermiddel te vieren! Speciaal voor deze reden neem het bureau van toerisme in Friesland, Friesland Holland, 200 editions in het verhuurprogramma op. Editions zijn de beste e-bikes ter wereld.

Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om met deze fietsen de Elfstedenroute te fietsen. Deze fietsen zullen voor het eerst worden getoond op de Holland E-bike Show die ieder jaar in de Home Center in Wolvega wordt gehouden. Tijdens dit event kun je vele merken e-bikes uitproberen om te zien welke fiets het beste bij je past.