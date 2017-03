Vierde aanhouding onderzoek woningoverval Nes

In het onderzoek naar de gewelddadige woningoverval in Nes, waarbij een 73-jarige man in zijn woning werd overvallen, is op 15 februari 2017 een vierde verdachte aangehouden in Frankrijk, op grond van een Europees Arrestatiebevel (EAB), uitgevaardigd door het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in november 2016.

Het Openbaar Ministerie heeft om zijn overlevering gevraagd. Op 2 maart 2017 is de verdachte in Nederland aangekomen en naar Leeuwarden overgebracht. Vanmiddag is de man voorgeleid en de rechter-commissarisheeft hem voor 14 dagen in bewaring gesteld.

De 39-jarige man met de Servische nationaliteit wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige diefstal, gepleegd op 15 juni 2016 in Nes in de woning van het slachtoffer. Bij de overval werd veel geweld gebruikt en het slachtoffer raakte gewond. De overvallers vertrokken uiteindelijk met antiek, waaronder enkele sieraden en zilveren bestek.

Onderzoek

Direct na de overval werd begonnen met uitgebreid onderzoek, waarbij onder andere sporenonderzoek werd verricht in en rondom de woning. Ook sprak het onderzoeksteam met het slachtoffer, betrokkenen en getuigen. Daarnaast werd de hulp van het publiek ingeroepen, onder andere via het TV-programma Opsporing Verzocht.

Verdachten

In dit onderzoek zijn eerder drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 30-jarige en een 41-jarige inwoner van Emmen en een 26-jarige inwoner van Klazienaveen. De 30-jarige verdachte zit nog in voorlopige hechtenis, de anderen zijn in vrijheid gesteld maar zijn nog wel verdachten.

Het onderzoeksteam gaat verder met het onderzoek en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.