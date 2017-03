Identiteit dood in Enschedees bosperceel gevonden man vastgesteld

De identiteit van de man die woensdag op 1 maart rond 11.45 uur levenloos werd aangetroffen in het bosperceel aan de Weerselosweg in Enschede is bekend. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

'Sectie op lichaam van de overleden man heeft nog geen duidelijkheid gegeven over doodsoorzaak', aldus de politie

Man (40) uit Hengelo

Het gaat om een 40-jarige man die, voor het laatst in Nederland, ingeschreven stond in de gemeente Hengelo. Donderdag is er sectie op zijn lichaam uitgevoerd. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Er is niet gebleken van enige vorm van geweld op het lichaam van de man.

Om uitsluitsel te krijgen over de doodsoorzaak wordt er toxicologisch onderzoek uitgevoerd. De uitslagen daarvan zullen enkele maanden op zich

laten wachten.