Doodgereden wolf Drenthe is 1,5 jaar oud mannetje

'Vrijwel zeker wolf'

Onderzoek heeft uitgewezen dat het dier vrijwel zeker een wolf is. DNA-onderzoek geeft hierover volgende week uitsluitsel. Het voorlopige onderzoek bevestigt dat het dier in de vroege morgen is aangereden op de plek waar hij is gevonden. 'De vermoedelijke wolf was ongeveer 1 ½ jaar oud en in goede conditie', aldus de provincie.

DNA onderzoek

De uitslag van het DNA onderzoek dat volgende week wordt verwacht gaat onder andere antwoord geven op vragen over de herkomst van het dier en hoe het dier zich verplaatst heeft. De sectie op het dier en het DNA onderzoek is uitgevoerd door Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in samenwerking met Alterra.

Komst van de wolf voorbereid

Rol provincie Drenthe Provincie Drenthe bereidt zich al geruime tijd, samen met partners, voor op de komst van wolven in Drenthe. Langs de Duitse grens leven verschillende wolvenroedels en verwacht wordt dat deze dieren ook Drenthe kunnen bezoeken. De wolf is een beschermde diersoort.

Beschermde diersoort

De Europese Habitatrichtlijn verplicht Nederland om de wolf wettelijk te beschermen en zijn staat van instandhouding te bevorderen. De provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de bescherming van de wolf en is verantwoordelijk voor het vergoeden van schade die wolven aanrichten.

'Niet verjagen'

Gedeputeerde Henk Jumelet: 'Als de wolf in Drenthe komt, mag de provincie de wolf niet verjagen. Daarom vinden wij het belangrijk om inwoners en bijvoorbeeld agrarische ondernemers voor te bereiden op de komst van de wolf. Zo is er een informatieve tentoonstelling gemaakt in het Duurzaamheidscentrum in Assen en is er een pagina met meer informatie te vinden op de website www.provincie.drenthe.nl'.