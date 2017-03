Man levensgevaarlijk gewond geraakt bij straatroof in Amsterdam

Op vrijdagavond rond negen uur is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een straatroof in het Oosterpark in Amsterdam.

Het slachtoffer is een aantal keren gestoken en was bij aantreffen niet meer aanspreekbaar. Hulpverleners hebben voor het leven van de man moeten vechten. De reanimatie door politie- en brandweerpersoneel werd overgenomen door een trauma-arts en verpleegkundige van het mobiel medisch traumateam. Die kregen het voor elkaar dat het slachtoffer weer een hartslag kreeg.

Onder politiebegeleiding is de man met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De recherche die direct een onderzoek heeft ingesteld is op zoek naar vermoedelijk vier lichtgetinte verdachten die gezien zouden zijn in de omgeving van het Tropenmuseum. Daarnaast wil de recherche in contact komen met getuigen die iets gezien of gehoord hebben tijdens of na dit zeer ernstige incident.