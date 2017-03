Honderden claims binnengekomen voor schadevergoeding vanwege seksueel misbruik jeugdzorg

Overheid op de hoogte

Aan 537 mensen die recht hebben is ongeveer 4,8 miljoen euro uitgekeerd. De inschrijving voor een vergoeding is gesloten. Vanaf 1945 was de overheid op de hoogte dat kinderen in pleeggezinnen en instellingen werd misbruikt, maar daar is niets mee gedaan, zo blijkt uit het onderzoek van de commissie-Samsom. Dit schrijft de NOS zaterdag..

Geen incidenten

Om aanspraak te maken op de vergoeding moesten slachtoffers aantonen dat het misbruik werkelijk had plaatsgevonden en dat de voogd of instelling ervan afwist.. Ook moesten ze hun verhaal tot in detail vertellen. De commissie kreeg honderden verhalen te horen. Jan van Dijk voorzitter van de commissie tegen de omroep: 'Je kunt je er bijna geen voorstelling van maken hoe langdurig en ernstig dat seksueel misbruik in de meeste gevallen was. Maandenlange, bijna dagelijkse verkrachtingen. Het zijn geen incidenten.'

Voorwaarden vergoeding te streng

De slachtoffers konden een schadevergoeding krijgen tot maximaal 100.000 euro, maar 183 zaken was er onvoldoende bewijs en kwam er geen vergoeding. Dat zou volgens Van Dijk vooral te maken hebben met de voorwaarden waaraan de aanvragen moesten voldoen: 'De meest strenge en oneerlijke voorwaarde was dat wanneer je misbruikt bent door je pleegvader, je dat als kind moet hebben verteld aan je voogd.' Maar kinderen zeiden zelden iets over misbruik. Als ze het wel zouden doen, zou er iets gruwelijks gebeuren, zo werd gedreigd.