Vrouw (71) dodelijk gewond bij verkeersongeval in Winkel

Op vrijdagmiddag raakte een 71-jarige vrouw uit Winkel dodelijk gewond bij een verkeersongeval op de Bellefleur in haar woonplaats.

Omstreeks 13.10 uur reed een 85-jarige vrouw uit Winkel in een personenauto over de Bellefleur. Het slachtoffer kwam op de fiets vanaf een fietspad dat de Bellefleur kruist. Er ontstond een aanrijding. Het slachtoffer raakte daarbij bekneld onder de auto en moest door de brandweer bevrijd worden. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Hier overleed zij later aan haar verwondingen.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. Het rijbewijs van de automobiliste in ingevorderd.